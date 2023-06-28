Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление внедорожник Mitsubishi L200
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины, выполняющему боевые задания на Донецком направлении, внедорожник Mitsubishi L200.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Автомобиль уже вовлечен в выполнение боевых задач и помогает защитникам на передовых позициях самых горячих участков фронта.
Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.