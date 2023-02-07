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Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen

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Вівторок 07 лютого 2023 13:04
Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen Фото: Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Авто надійшло в розпорядження підрозділу, який безпосередньо бере участь у бойових діях на сході України.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

У 2022 році фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 60 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Група компаній Favbet у

2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без урахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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