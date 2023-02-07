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Favbet Foundation передал для ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen

Новина українською →
Вторник 07 февраля 2023 13:04
Favbet Foundation передал для ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen Фото: Favbet Foundation передал для ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Авто поступило в распоряжение подразделения, непосредственно участвующего в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

В 2022 году фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 60 авто, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования. Группа компаний Favbet в

В 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн грн. только в качестве лицензионных платежей, без учета различных налогов от текущей деятельности.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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