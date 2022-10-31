Favbet Foundation передав ЗСУ антидронну рушницю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Обладнання для боротьби з ворожими дронами отримав підрозділ ЗСУ, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

За попередньою інформацією, рушниця вже результативно застосовується в бойових умовах і дозволяє бійцям ЗСУ ефективно знешкоджувати дрони окупантів.

"За перші пів дня ми вже приземлили один із ворожих "мавіків", який намагався вишукувати наші позиції. Випробування рушниця пройшла ідеально", - цитують представники фонду слова бійців з передової.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.