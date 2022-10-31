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Favbet Foundation передав ЗСУ антидронну рушницю

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Понеділок 31 жовтня 2022 16:29
Favbet Foundation передав ЗСУ антидронну рушницю Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ антидронну рушницю (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України антидронну рушницю Kvertus KVS G-6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Обладнання для боротьби з ворожими дронами отримав підрозділ ЗСУ, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

За попередньою інформацією, рушниця вже результативно застосовується в бойових умовах і дозволяє бійцям ЗСУ ефективно знешкоджувати дрони окупантів.

"За перші пів дня ми вже приземлили один із ворожих "мавіків", який намагався вишукувати наші позиції. Випробування рушниця пройшла ідеально", - цитують представники фонду слова бійців з передової.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

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