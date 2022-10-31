ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Favbet Foundation передал ВСУ антидронную винтовку

Новина українською →
Понедельник 31 октября 2022 16:29
Favbet Foundation передал ВСУ антидронную винтовку Фото: Favbet Foundation передал ВСУ антидронную винтовку (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины антидронную витовку Kvertus KVS G-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Оборудование для борьбы с вражескими дронами получило подразделение ВСУ, выполняющее боевые задачи на Запорожском направлении.

По предварительной информации, винтовка уже результативно применяется в боевых условиях и позволяет бойцам ВСУ эффективно обезвреживать дроны оккупантов.

"За первые полдня мы уже приземлили один из вражеских "мавиков", который пытался выискивать наши позиции. Испытание винтовка прошла идеально", - цитируют представители фонда слова бойцов с передовой.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины