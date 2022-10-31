Favbet Foundation передал ВСУ антидронную винтовку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Оборудование для борьбы с вражескими дронами получило подразделение ВСУ, выполняющее боевые задачи на Запорожском направлении.

По предварительной информации, винтовка уже результативно применяется в боевых условиях и позволяет бойцам ВСУ эффективно обезвреживать дроны оккупантов.

"За первые полдня мы уже приземлили один из вражеских "мавиков", который пытался выискивать наши позиции. Испытание винтовка прошла идеально", - цитируют представители фонда слова бойцов с передовой.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.