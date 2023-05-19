Favbet Foundation передав захисникам Бахмута пікап, мікроавтобус і два тепловізори

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одній із військових частин Збройних сил України високопрохідний пікап Ford Ranger, мікроавтобус Volkswagen Transporter Т5 та два тепловізори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автівки і техніка надійшли в розпорядження підрозділу, який виконує бойові завдання в районі міста Бахмут та на його околицях.

Автомобілі обладнані камерами нічного бачення для безпечного пересування воїнів у нічний час.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 110 авто, більш ніж 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.