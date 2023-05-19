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Favbet Foundation передал защитникам Бахмута пикап, микроавтобус и два тепловизора

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Пятница 19 мая 2023 10:36
Favbet Foundation передал защитникам Бахмута пикап, микроавтобус и два тепловизора Фото: Favbet Foundation передал защитникам Бахмута пикап, микроавтобус и два тепловизора (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одной из военных частей Вооруженных сил Украины высокопроходимый пикап Ford Ranger, микроавтобус Volkswagen Transporter Т5 и два тепловизора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобили и техника поступили в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задачи в районе города Бахмут и на его окраинах.

Автомобили оборудованы камерами ночного видения для безопасного передвижения воинов в ночное время.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 110 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Бахмут Вооруженные силы Украины
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