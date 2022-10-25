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Favbet Foundation передав вантажівку для потреб Сил спеціальних операцій ЗСУ

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Вівторок 25 жовтня 2022 16:15
Favbet Foundation передав вантажівку для потреб Сил спеціальних операцій ЗСУ Фото: Favbet Foundation передав вантажівку для потреб Сил спеціальних операцій ЗСУ (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав вантажівку для потреб Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Вантажівка MAN уже надійшла в розпорядження українських військових.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії за підтримки Favbet Foundation ЗСУ отримали понад двадцять одиниць транспорту, переважно позашляховиків.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

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