Favbet Foundation передал грузовик для нужд Сил специальных операций ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Грузовик MAN уже поступил в распоряжение украинских военных.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России при поддержке Favbet Foundation ВСУ получили более двадцати единиц транспорта, преимущественно внедорожников.

Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.