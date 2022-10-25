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Favbet Foundation передал грузовик для нужд Сил специальных операций ВСУ

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Вторник 25 октября 2022 16:15
Favbet Foundation передал грузовик для нужд Сил специальных операций ВСУ Фото: Favbet Foundation передал грузовик для нужд Сил специальных операций ВСУ (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал грузовик для нужд Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Грузовик MAN уже поступил в распоряжение украинских военных.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России при поддержке Favbet Foundation ВСУ получили более двадцати единиц транспорта, преимущественно внедорожников.

Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

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