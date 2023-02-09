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Favbet Foundation передав ще два позашляховики для ЗСУ

Новость на русском →
Четвер 09 лютого 2023 13:14
Favbet Foundation передав ще два позашляховики для ЗСУ Фото: Favbet Foundation передав ще два позашляховики для ЗСУ (прес-служба фонду)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України ще два позашляховики Ford Ranger і Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Ford Ranger вже працює для наближення перемоги в районі бойових дій у Сумській області.

Nissan Navara надійшов у розпорядження механізованого батальйону, який виконує бойові завдання на східній ділянці фронту.

Favbet Foundation передав ще два позашляховики для ЗСУ

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 65 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Група компаній Favbet у 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без урахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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Збройні сили України
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