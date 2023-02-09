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Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ

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Четверг 09 февраля 2023 13:14
Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ Фото: Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ (пресс-служба фонда)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины еще два внедорожника Ford Ranger и Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Ford Ranger уже работает для приближения победы в районе боевых действий в Сумской области.

Nissan Navara поступил в распоряжение механизированного батальона, выполняющего боевые задачи на восточном участке фронта.

Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 65 автомобилей, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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