Favbet Foundation передав розвідникам Нацгвардії на передову позашляховик Nissan Pathfinder

Автомобіль працює в складі підрозділу розвідників на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, всього від початку великої війни ЗСУ та інші Сили оборони отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation уже понад 240 авто.

Зокрема, ударні роти "Армії дронів" отримали від компанії Favbet 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.