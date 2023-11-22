Favbet Foundation передал разведчикам Нацгвардии на передовую внедорожник Nissan Pathfinder

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Национальной гвардии Украины внедорожник Nissan Pathfinder.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
Автомобиль работает в составе подразделения разведчиков на Лиманском направлении.
Напомним, всего с начала войны ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже более 240 авто.
В частности, ударные роты "Армии дронов" получили от компании Favbet 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.
Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
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