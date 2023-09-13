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Favbet Foundation передав позашляховик одному з управлінь головнокомандувача ЗСУ

Середа 13 вересня 2023 13:33
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Favbet Foundation передав позашляховик одному з управлінь головнокомандувача ЗСУ Фото: Favbet Foundation передав позашляховик одному з управлінь головнокомандувача ЗСУ (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України черговий позашляховик Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль передано в спеццентр Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 210 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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