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Favbet Foundation передал внедорожник одному из управлений главнокомандующего ВСУ

Среда 13 сентября 2023 13:33
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Favbet Foundation передал внедорожник одному из управлений главнокомандующего ВСУ Фото: Favbet Foundation передал внедорожник одному из управлений главнокомандующего ВСУ (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины очередной внедорожник Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль передан в спеццентр Управления стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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