Favbet Foundation передав набори канцелярії для малозабезпечених дітей

Допомогу отримали заклади, де навчаються та виховуються діти з непростими життєвими історіями: Денишівська спеціальна школа, Ніжинський дитбудинок-інтернат, центр "Наш дім" у Кропивницькому, а також Староприлуцька й Бобринецька спеціальні школи.

Фото: Favbet Foundation передав допомогу навчальним закладам (Favbet Foundation)

У цих установах живуть діти, позбавлені батьківського піклування, а також вихованці з особливими освітніми потребами.

Частина закладів опікується дітьми з порушеннями слуху та мовлення, фізичного чи інтелектуального розвитку, а також з психічними розладами. Такі діти потребують постійного догляду, медичної підтримки, побутового забезпечення, освітніх і реабілітаційних послуг.

Фото: діти отримали набори канцелярії (Favbet Foundation)

"Освіта формує основу для майбутнього людини. Для вихованців спецзакладів важливо мати можливість навчатись у середовищі, де є все необхідне. Це дозволяє зосередитися на знаннях і поступово відкривати власний потенціал", - кажуть у Favbet Foundation.