Favbet Foundation передал наборы канцелярии для малообеспеченных детей

Благотворительный фонд Favbet Foundation перезапустил проект "Сила в знаниях", в рамках которого в Житомирскую, Винницкую, Черниговскую, Киевскую и Кировоградскую области было отправлено 2000 боксов с необходимыми канцтоварами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Favbet Foundation.
Помощь получили заведения, где учатся и воспитываются дети с непростыми жизненными историями: Денишевская специальная школа, Нежинский детдом-интернат, центр "Наш дом" в Кропивницком, а также Староприлуцкая и Бобринецкая специальные школы.
В этих учреждениях живут дети, лишенные родительской опеки, а также воспитанники с особыми образовательными потребностями.
Часть заведений занимается детьми с нарушениями слуха и речи, физического или интеллектуального развития, а также с психическими расстройствами. Такие дети нуждаются в постоянном уходе, медицинской поддержке, бытовом обеспечении, образовательных и реабилитационных услугах.
"Образование формирует основу для будущего человека. Для воспитанников спецучреждений важно иметь возможность учиться в среде, где есть все необходимое. Это позволяет сосредоточиться на знаниях и постепенно открывать собственный потенциал", - говорят в Favbet Foundation.
Программа "Сила в знаниях" является частью крупного проекта фонда "Клуба супергероев", в который входят инициативы "Сильнее вместе", где детям помогают заниматься спортом, и образовательные курсы по программированию "IT Kids" для подростков из семей военных и переселенцев.
В этом году 2000 детей получили боксы с необходимыми канцтоварами. Ранее Favbet Foundation передал 5500 боксов канцелярии детям ВПЛ и военнослужащих.
Благотворительный фонд Favbet Foundation создан в 2020 году для поддержки инициатив в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
После начала полномасштабного вторжения фонд также осуществляет поддержку военных и гражданских украинцев, нуждающихся в оперативной помощи на территории страны и за рубежом.