Favbet Foundation передал наборы канцелярии для малообеспеченных детей

Помощь получили заведения, где учатся и воспитываются дети с непростыми жизненными историями: Денишевская специальная школа, Нежинский детдом-интернат, центр "Наш дом" в Кропивницком, а также Староприлуцкая и Бобринецкая специальные школы.

Фото: Favbet Foundation передал помощь учебным заведениям (Favbet Foundation)

В этих учреждениях живут дети, лишенные родительской опеки, а также воспитанники с особыми образовательными потребностями.

Часть заведений занимается детьми с нарушениями слуха и речи, физического или интеллектуального развития, а также с психическими расстройствами. Такие дети нуждаются в постоянном уходе, медицинской поддержке, бытовом обеспечении, образовательных и реабилитационных услугах.

Фото: дети получили наборы канцелярии (Favbet Foundation)

"Образование формирует основу для будущего человека. Для воспитанников спецучреждений важно иметь возможность учиться в среде, где есть все необходимое. Это позволяет сосредоточиться на знаниях и постепенно открывать собственный потенциал", - говорят в Favbet Foundation.