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Favbet Foundation і ФК "Колос" передали ЗСУ два позашляховики

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Середа 07 червня 2023 16:01
Favbet Foundation і ФК "Колос" передали ЗСУ два позашляховики Фото: Favbet Foundation і ФК "Колос" передали ЗСУ два позашляховики (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation і футбольний клуб "Колос" (Ковалівка) передали Збройним силам України два позашляховики високої прохідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Цього разу захисники України отримали від фонду високопрохідний пікап Nissan Navara, облаштований камерою нічного бачення. Авто негайно відправлено на схід виконувати бойові завдання.

Favbet Foundation і ФК &quot;Колос&quot; передали ЗСУ два позашляховики

Також підрозділ ЗСУ отримав дооснащений всім необхідним пікап Mitsubishi L200.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 120 авто, а також понад 65 дронів і сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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