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Favbet Foundation и ФК "Колос" передали ВСУ два внедорожника

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Среда 07 июня 2023 16:01
Favbet Foundation и ФК "Колос" передали ВСУ два внедорожника Фото: Favbet Foundation и ФК "Колос" передали ВСУ два внедорожника (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation и футбольный клуб "Колос" (Ковалевка) передали Вооруженным силам Украины два внедорожника высокой проходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В этот раз защитники Украины получили от фонда высокопроходимый пикап Nissan Navara, оборудованный камерой ночного видения. Автомобиль немедленно отправлен на восток выполнять боевые задачи.

Favbet Foundation и ФК &quot;Колос&quot; передали ВСУ два внедорожника

Также подразделение ВСУ получило дооснащенный всем необходимым пикап Mitsubishi L200.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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