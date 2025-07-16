Favbet Foundation і FAST провели тренінг із домедичної допомоги для збірної з кульової стрільби

Як зазначається, і Проєкт реалізовано за підтримки Favbet Foundation в межах спільного довгострокового проєкту з організацією "FAST Перша допомога і спецпідготовка".

Вінницький тренінг налічував 28 учасників, серед яких були спортсмени і тренери збірної України з кульової стрільби. На інтенсиві розглядали реальні сценарії надзвичайних ситуацій і відпрацьовували дії, які можуть врятувати життя в перші хвилини після поранення або втрати свідомості.



Фото: FAST

Учасники навчилися оцінювати стан постраждалих, зупиняти кровотечі різної складності, проводити серцево-легеневі реанімації та взаємодіяти з екстреними службами. Практика проходила виключно на сучасному обладнанні.

"Ми вважаємо, що у сучасному спорті готовність діяти в критичні моменти - надважлива навичка. У час, коли безпека стала частиною щоденної реальності, тренери і спортсмени повинні мати базові навички, які можуть врятувати життя", - пояснюють у Favbet Foundation.



Фото: FAST

Завдяки підтримці Favbet Foundation, аналогічні навчання вже пройшли сотні спортсменів, тренерів і представників спортивної інфраструктури по всій країні. У найближчий рік організатори планують залучити щонайменше 1800 учасників.

"Ці тренінги вчать не розгубитися, коли поруч стається біда. Такі знання одного дня можуть врятувати життя. А що може бути ціннішим? Саме тому ми системно інвестуємо в подібні проєкти", - коментує президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.