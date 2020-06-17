В Фастове на улице нашли убитым мужчину

Фото: полиция на месте происшествия (facebook.com/Андрій Небытов)

Полиция придерживается версии об умышленном убийстве

В городе Фастов Киевской области вечером 16 июня обнаружили убитым мужчину. Личность потерпевшего устанавливается.

Об этом заявил в Facebook Андрей Небытов начальник главного управления Нацполіції в Киевской области.

На место происшествия выехали следователи и правоохранители.

"Сегодня в 20:33 на линию "102" поступил вызов о совершении убийства в городе Фастов. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Информация подтвердилась", - сказал он.

Убитым есть молодой человек 30 лет. В настоящее время его личность не установлена.

"Надеюсь, что до утра собранной информации нам будет достаточно, чтобы выйти на след злоумышленников и задержать их", - добавил начальник полиции области.

Опубликовано Андреем Нєбитовим Вторник, 16 июня 2020 г.

Ранее в Фастове задержали мужчину по подозрению в убийстве родной сестры и двух квартирантов.

РБК-Украина писало, что в Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек.

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Автор: Инна Собора