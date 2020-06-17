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У Фастові на вулиці знайшли вбитим чоловіка

Новини » Надзвичайні події     17.06.2020 - 00:52
У Фастові на вулиці знайшли вбитим чоловіка
Фото: поліція на місці події (facebook.com/Андрій Нєбитов)

Поліція притримується версії про умисне вбивство

У місті Фастов Київської області ввечері 16 червня виявили вбитим чоловіка. Особа потерпілого встановлюється.

Про це заявив у Facebook Андрій Нєбитов начальник головного управління Нацполіції у Київській області.

На місце події виїхали слідчі та правоохоронці.

"Сьогодні о 20:33 на лінію "102" надійшов виклик про скоєння вбивства у місті Фастів. На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Інформація підтвердилася", - сказав він.

Вбитим є молода людина 30 років. На даний час його особа не встановлена.

"Сподіваюся, що до ранку зібраної інформації нам буде достатньо, щоб вийти на слід зловмисників та затримати їх", - додав начальник поліції області.

Опубліковано Андрієм Нєбитовим Вівторок, 16 червня 2020 р.

Раніше у Фастові затримали чоловіка за підозрою у вбивстві рідної сестри та двох квартирантів.

РБК-Україна писало, що в Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці 7 людей.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України преступленияФастов
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