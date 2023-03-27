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"Фарш, а не війна": окупант про колосальні втрати після невдалого бою (перехоплення)

Фото: Окупант (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий РФ розповів про колосальні втрати після чергового невдалого бою та низький рівень продовольчого забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Одна міна і цей самий, мені осколки в ногу і в руку. Всі загинули братан, жодного не лишилося. Фарш, а не війна", - сказав окупант.

За його словами, підрозділ відправився на бій ще першого числа і лише нещодавно залишки окупантів змогли повернутись назад.

"Ні попити, ні поїсти, там зв'язку теж не було", - додав росіянин.

Нагадаємо, що російські військові обговорили випадки смерті від передозування наркотиками, після чого в їхній підрозділ має приїхати військова комендатура.

Дружина мобілізованого військовослужбовця розповіла, що її чоловік не проходить за жодним зі списків, відповідно не зарахований до жодної з військових частин.

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