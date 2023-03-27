"Фарш, а не война": оккупант о колосальных потерях после неудачного боя (перехват)

Военный РФ рассказал о колоссальных потерях после очередного неудачного боя и низком уровне продовольственного обеспечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Одна мина и этот самый, мне осколки в ногу и в руку. Все погибли брат, ни одного не осталось. Фарш, а не война", - сказал оккупант.
По его словам, подразделение отправилось на бой еще первого числа и только недавно остатки оккупантов смогли вернуться назад.
"Ни попить, ни поесть, там связи тоже не было", - добавил россиянин.
Напомним, что российские военные обсудили случаи смерти от передозировки наркотиков, после чего в их подразделение должна приехать военная комендатура.
Жена мобилизованного военнослужащего рассказала, что ее муж не проходит ни по одному из списков, соответственно не причислен к ни одной из воинских частей.
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