"Фарш, а не война": оккупант о колосальных потерях после неудачного боя (перехват)

"Одна мина и этот самый, мне осколки в ногу и в руку. Все погибли брат, ни одного не осталось. Фарш, а не война", - сказал оккупант.

По его словам, подразделение отправилось на бой еще первого числа и только недавно остатки оккупантов смогли вернуться назад.

"Ни попить, ни поесть, там связи тоже не было", - добавил россиянин.