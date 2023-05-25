Фарс для втечі Пригожина. Чи дійсно "вагнерівці" вийдуть з Бахмуту: думка експерта

РФ немає ким замінити "вагнерівців"?

"Я дуже скептично ставлюся до цих заяв. Оскільки зараз ПВК "Вагнера" саме в Бахмуті - це приблизно десь 4000 особового складу", - каже Коваленко.

Експерт пояснює, що мова йде про досить велику кількість особового складу, і якщо вони будуть виходити, то їх треба замінювати відповідною кількістю регулярних військ.

"А чи є вільні 4 тисячі військових зараз в армії РФ, щоб повністю замінити ПВК "Вагнера"? Якщо вони навіть не можуть закрити кордон з Україною (йдеться про події в Бєлгородській області - ред.), бо їм не вистачає ресурсів. А зараз вони звідкілясь повинні взяти 4 тисячі військових", - зазначив Коваленко.

За його словами, не технічно, але кількісно ці вісім тисяч складають 8 батальйоно-тактичних груп. І якщо росіяни почнуть стягувати цю кількість з флангів, то вони відповідно будуть "сипатися по цим же флангам.

"Якщо вони візьмуть сили з-під якогось іншого напрямку, наприклад, Авдіївського чи з-під Вугледару, то тоді росіян посиплються ці ж напрямки", - вважає експерт.

Демонстративне "відведення" від Пригожина

На думку Коваленка, Пригожин може влаштувати демонстративне "відведення" якоїсь кількості ПВК "Вагнера", але не повністю.

"Це для того, щоб надати Пригожину можливість вийти із зони бойових дій "переможцем" і відправитися до Росії, де він розпочне черговий етап своєї піар-компанії. Її невіддільною складовою є дискредитація Шойгу та Герасимова", - каже експрет.

Як підсумок, деяка частина залишиться в Бахмуті, бо їх замінювати просто нема ким. Не вистачає людського ресурсу, вважає співрозмовник.

"Тому це такий собі фарс, який дозволяє Пригожину втекти з Бахмуту до того, як там почнуться ще цікавіші дії. Коли остаточно російські війська не зможуть утримувати фланги й після цієї промови про "повне захоплення Бахмуту" через кілька тижнів вони будуть змушені вже тікати з міста. Такого сценарію я не виключаю", - підсумував Коваленко.

Що сказав Пригожин

Нагадаємо, сьогодні засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито "почали вихід" з Бахмута.

Він опублікував трихвилинний відеоролик, де сказав, що його найманці "передають регулярній російській армії контроль над Бахмутом", а самі нібито підуть у тилові райони "на відновлення". За словами терориста Пригожина, цей процес "відходу" триватиме до 1 червня.

ПВК "Вагнера" поки залишається в Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву після слів Пригожина про так званий "вихід з Бахмута".

За її словами, російське командування змінило підрозділи ПВК на армійські регулярні загони, але в самому ж місті на цю мить залишаються "вагнерівці".

Також Маляр додала, що на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах. Зараз противник підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.

"Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак", - заявила Маляр.

Своєю чергою в ЗСУ, коментуючи ситуацію в Бахмуті, повідомили про зниження зменшення кількості ворожих атак. Там не виключають, що це може бути пов'язано з перегрупуванням ворога.

"Ми точно констатуємо зменшення атак і, можливо, це пов'язано з їхнім перегрупуванням. Точно ми завдали їм потужні втрати і вони його потребують. Наскільки це відбудеться, в яких об'ємах і які підрозділи - думаю, нам потрібно трішки часу, щоб кваліфікувати цю інформацію", - розповів "24 каналу" речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Детальніше про Бахмут та заяви Пригожина щодо "взяття" і втрати ПВК - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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