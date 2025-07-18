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Фармкомпанія "Здоров’я" допомагає оновлювати спорткомплекс №2 НТУ "ХПІ"

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 14:36
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Фармкомпанія "Здоров’я" допомагає оновлювати спорткомплекс №2 НТУ "ХПІ" Фото: фармкомпанія "Здоров’я" допомагає оновлювати спорткомплекс №2 НТУ "ХПІ" (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Фармкомпанія "Здоров’я" допомагає оновлювати спортивний комплекс №2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Наразі завершилися основні ремонтні роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Фармкомпанія "Здоров’я" раніше зробила скління спортивного комплексу, встановила внутрішні та зовнішні двері. Станом на сьогодні постелили килими, приймали участь в оздобленні внутрішніх приміщень та в оновленні системи опалення.

Також обговорюється потреба спорткомплексу у спортивних снарядах і спорядженні, яке готова придбати фармкомпанія. Адже підтримка спорту починається зі створення якісної інфраструктури.

У цьому спортивному залі крім тренувань спортсменів та студентів НТУ "ХПІ" проводяться чемпіонати міста Харкова та Харківської області, всеукраїнські турніри та міжнародні турніри з вільної боротьби. Проходять тренування збірної команди Харківської області з вільної боротьби усіх вікових груп.

Нині триває підготовка до Чемпіонату світу з вільної боротьби, який зазвичай проходить у восени. Спортсмени, яких підтримує фармкомпанія «Здоров'я», Мухаммед Алієв та Каміль Керімов є претендентами на участь у цих змаганнях. Цьогоріч на Чемпіонаті України Мухаммед Алієв став чемпіоном у ваговій категорії до 86 кг, а Каміль Керімов у ваговій категорії до 61 кг. Взимку на Кубку України обидва завоювали золоті медалі.

За ініціативи засновника ТОВ "Корпорація "Здоров’я" Олександра Доровського фармкомпанія вже понад 15 років допомагає перспективним борцям і популяризує спорт серед молоді. І створення належних умов для підготовки спортсменів також є одним з аспектів розвитку цієї дисципліни.

"Спорт не лише заохочує вести здоровий спосіб життя, а й гартує характер. Вчить наполегливості і стійкості. Це те, що знадобиться молодому поколінню українців у майбутньому. Ми пишаємося нашими борцями! Наша компанія завжди підтримує їх і допомагає підготуватися й поїхати на турнір, щоб вони гідно представляли Україну на світовій арені", - зазначає засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я" Олександр Доровський.

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