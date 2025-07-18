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Фармкомпания "Здоровье" помогает обновлять спорткомплекс №2 НТУ "ХПИ"

Украина, Пятница 18 июля 2025 14:36
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Фармкомпания "Здоровье" помогает обновлять спорткомплекс №2 НТУ "ХПИ" Фото: фармкомпания "Здоровье" помогает обновлять спорткомплекс №2 НТУ "ХПИ" (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Фармкомпания "Здоровье" помогает обновлять спортивный комплекс №2 Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Сейчас завершились основные ремонтные работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Фармкомпания "Здоровье" ранее сделала остекление спортивного комплекса, установила внутренние и внешние двери. На сегодня постелили ковры, принимали участие в отделке внутренних помещений и в обновлении системы отопления.

Также обсуждается потребность спорткомплекса в спортивных снарядах и снаряжении, которое готова приобрести фармкомпания. Ведь поддержка спорта начинается с создания качественной инфраструктуры.

В этом спортивном зале кроме тренировок спортсменов и студентов НТУ "ХПИ" проводятся чемпионаты города Харькова и Харьковской области, всеукраинские турниры и международные турниры по вольной борьбе. Проходят тренировки сборной команды Харьковской области по вольной борьбе всех возрастных групп.

Сейчас идет подготовка к Чемпионату мира по вольной борьбе, который обычно проходит осенью. Спортсмены, которых поддерживает фармкомпания "Здоровье", Мухаммед Алиев и Камиль Керимов являются претендентами на участие в этих соревнованиях. В этом году на Чемпионате Украины Мухаммед Алиев стал чемпионом в весовой категории до 86 кг, а Камиль Керимов в весовой категории до 61 кг. Зимой на Кубке Украины оба завоевали золотые медали.

По инициативе основателя ООО "Корпорация "Здоровье" Александра Доровского фармкомпания уже более 15 лет помогает перспективным борцам и популяризирует спорт среди молодежи. И создание надлежащих условий для подготовки спортсменов также является одним из аспектов развития этой дисциплины.

"Спорт не только поощряет вести здоровый образ жизни, но и закаляет характер. Учит настойчивости и стойкости. Это то, что понадобится молодому поколению украинцев в будущем. Мы гордимся нашими борцами! Наша компания всегда поддерживает их и помогает подготовиться и поехать на турнир, чтобы они достойно представляли Украину на мировой арене", - отмечает основатель ООО "Корпорация "Здоровье" Александр Доровской.

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