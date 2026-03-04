Без фармацевта, але з ліками: у селах та біля фронту змінюють правила видачі за е-рецептом

У невеликих селах та громадах поблизу лінії фронту спростили доступ до медикаментів. Тепер відпускати препарати за електронними рецептами в місцевих аптеках можуть не лише фармацевти, а й медичні сестри та брати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).
У МОЗ зазначають, що через повномасштабну війну та міграцію у віддалених регіонах виник гострий дефіцит аптечних кадрів. Раніше через брак дипломованих фармацевтів аптечні пункти часто зачинялися. Оновлення Ліцензійних умов дозволяє залучати до роботи фахівців зі спеціальністю "Медсестринство".
Тепер у сільських та прифронтових аптеках обслуговувати пацієнтів можуть:
Завдяки оновленню електронної системи охорони здоров’я (ЕЗОЗ), залучені медики мають право відпускати широкий перелік засобів:
Пацієнтам більше не потрібно їхати десятки кілометрів до великих міст. Медсестра в місцевій аптеці може самостійно знайти е-рецепт у системі, перевірити код підтвердження та видати необхідні ліки.
Це рішення дозволить зберегти роботу аптечних точок у критично важливих районах та забезпечити вчасну допомогу людям, які залишаються у прифронтових зонах.
Нагадаємо, Кабмін дозволив продавати на автозаправних станціях безрецептурні лікарські засоби. Таке рішення має зробити базові ліки доступнішими, особливо в селах, уночі та під час відключень світла. Водночас АЗС повинні отримати ліцензію та дотримуватися вимог щодо зберігання і контролю препаратів.
