Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без фармацевта, але з ліками: у селах та біля фронту змінюють правила видачі за е-рецептом

19:09 04.03.2026 Ср
2 хв
Отримати ліки жителям сіл та прифронтових територій стане простіше
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В Україні змінили правила видачі ліків у селах та на прифронтових територіях (Getty Images)

У невеликих селах та громадах поблизу лінії фронту спростили доступ до медикаментів. Тепер відпускати препарати за електронними рецептами в місцевих аптеках можуть не лише фармацевти, а й медичні сестри та брати.

Чому це важливо

У МОЗ зазначають, що через повномасштабну війну та міграцію у віддалених регіонах виник гострий дефіцит аптечних кадрів. Раніше через брак дипломованих фармацевтів аптечні пункти часто зачинялися. Оновлення Ліцензійних умов дозволяє залучати до роботи фахівців зі спеціальністю "Медсестринство".

Тепер у сільських та прифронтових аптеках обслуговувати пацієнтів можуть:

  • медичні сестри та брати;
  • фельдшери;
  • акушери.

Які ліки можна отримати

Завдяки оновленню електронної системи охорони здоров’я (ЕЗОЗ), залучені медики мають право відпускати широкий перелік засобів:

  • рецептурні препарати, придбані власним коштом;
  • "доступні ліки" (препарати від діабету, астми, серцево-судинних захворювань), які держава відшкодовує повністю або частково;
  • медикаменти за місцевими програмами підтримки.
  • тест-смужки для глюкометрів за програмою реімбурсації.

Як працює механізм

Пацієнтам більше не потрібно їхати десятки кілометрів до великих міст. Медсестра в місцевій аптеці може самостійно знайти е-рецепт у системі, перевірити код підтвердження та видати необхідні ліки.

Це рішення дозволить зберегти роботу аптечних точок у критично важливих районах та забезпечити вчасну допомогу людям, які залишаються у прифронтових зонах.

Нові правила продажу ліків в Україні

Нагадаємо, Кабмін дозволив продавати на автозаправних станціях безрецептурні лікарські засоби. Таке рішення має зробити базові ліки доступнішими, особливо в селах, уночі та під час відключень світла. Водночас АЗС повинні отримати ліцензію та дотримуватися вимог щодо зберігання і контролю препаратів.

Детальніше про нові правила продажу ліків в Україні – у матеріалі РБК-Україна.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

