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"Фармакологи" в Одесской области поставляли в больницы опасный кислород

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 13:09
Фото: злоумышленники торговали опасным кислородом (od.gp.gov.ua)
Фото: злоумышленники торговали опасным кислородом (od.gp.gov.ua)

Вместо медицинского жидкого кислорода злоумышленники поставляли технический

Правоохранители Одесской области раскрыли схему реализации фальсифицированных лекарств по всей территории региона. Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу областной прокуратуры.

Полицейские задержали руководителя одной из фармокологических фирм и его сообщника - перевозчика фальсификатов. В течение 2017-2018 годов злоумышленники торговали опасным для здоровья техническим жидким кислородом.

Следствие установило, что клиентами "фирмы" стали более 15 коммунальных медицинских учреждений, среди которых детские больницы, родильные дома и другие. По подсчетам прокуратуры, злоумышленники наторговали на 2,6 млн гривен.

На основании судебного решения, мужчин задержали и доставили в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Их подозревают в перевозке, хранении и сбыте фальсифицированных лекарств и завладении имуществом, злоупотребляя служебным положением (ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Жидкий медицинский кислород - зарегистрированное в Украине лекарственное средство. Его используют для дыхания и лечения сердечно-сосудистой недостаточности, астмы, стенокардии и во время анастезий.

А технический кислород используют в энергетической, химической и горнодобывающей промышленности. Также его применяют как окислитель керосина и других горючих. При попадании на открытые участки кожи он вызывает обморожение, а также поражает слизистую оболочку глаз.

Напомним, 27 октября пограничники на пункте пропуска "Ягодин-авто" обнаружили и изъяли партию медицинских препаратов. Во время осмотра автобуса "Варшава - Луцк" правоохранители нашли спрятанные 368 упаковок медицинских препаратов разных видов. Их стоимость достигает 250 тысяч гривен.

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