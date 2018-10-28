На границе с Польшей пограничники изъяли партию медпрепаратов

Фото: изъятые медпрепараты

Общая стоимость медпрепаратов составила 250 тыс. гривен

В субботу, 27 октября, пограничники на пункте пропуска "Ягодин-авто" обнаружили и изъяли партию медицинских препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, во время осмотра автобуса "Варшава - Луцк" правоохранители нашли спрятанные 368 упаковок медицинских препаратов разных видов.

"Медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 тысяч гривен", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что изъятые медикаменты пограничники установленным порядком передали компетентным органам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области 20 октября правоохранители из состава Объединенных сил изъяли партию контрафактных сигарет на сумму почти 300 тыс. гривен. Правоохранителями был обнаружен подакцизный товар - 15 ящиков с 7,5 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных брендов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил разоблачили базу хранения контрафактных сигарет стоимостю свыше 3 миллиона гривен.