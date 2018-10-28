ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На границе с Польшей пограничники изъяли партию медпрепаратов

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 17:29
Фото: изъятые медпрепараты
Фото: изъятые медпрепараты

Общая стоимость медпрепаратов составила 250 тыс. гривен

В субботу, 27 октября, пограничники на пункте пропуска "Ягодин-авто" обнаружили и изъяли партию медицинских препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, во время осмотра автобуса "Варшава - Луцк" правоохранители нашли спрятанные 368 упаковок медицинских препаратов разных видов.

"Медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 тысяч гривен", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что изъятые медикаменты пограничники установленным порядком передали компетентным органам.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области 20 октября правоохранители из состава Объединенных сил изъяли партию контрафактных сигарет на сумму почти 300 тыс. гривен. Правоохранителями был обнаружен подакцизный товар - 15 ящиков с 7,5 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных брендов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил разоблачили базу хранения контрафактных сигарет стоимостю свыше 3 миллиона гривен.

В Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок, есть пострадавшие Польша неформально отменила "зеленый коридор" на границе с Украиной, - Климкин
Новости Украины медпрепаратыконтрабандаПольшаУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь