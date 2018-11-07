"Фармакологи" в Одеській області постачали в лікарні небезпечний кисень

Фото: зловмисники торгували небезпечним киснем (od.gp.gov.ua)

Замість медичного рідкого кисню зловмисники постачали технічний

Правоохоронці в Одеській області розкрили схему реалізації фальсифікованих ліків на території всього регіону. Про це повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Поліцейські затримали керівника однієї з фармокологічних фірм та його спыльника - перевізника фальсифікатів. Протягом 2017-2018 років зловмисники торгували небезпечним для здоров'я технічним рідким киснем.

Слідство встановило, що клієнтами "фірми" стали понад 15 комунальних медичних закладів, серед яких дитячі лікарні, пологові будинки та інші. За підрахунками прокуратури, зловмисники наторгували на 2,6 млн гривень.

На підставі судового рішення, чоловіків затримали та доставили до суду для обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Їх підозрюють у перевезенні, зберіганні та збуті фальсифікованих ліків та заволодінні майном, зловживаючи службовим становищем (ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Рідкий медичний кисень - зареєстрований в Україні лікарський засіб. Його використовують для дихання та лікування серцево-судинної недостатності, астми, стенокардії та під час анастезій.

А технічний кисень використовують в енергетичній, хімічній, гірничодобувної промисловості. Також його застосовують як окислювач гасу та інших горючих. При попаданні на відкриті ділянки шкіри він викликає обмороження, а також вражає слизову оболонку очей.

Нагадаємо, 27 жовтня прикордонники на пункті пропуску "Ягодин-авто" знайшли та вилучили партію медичних препаратів. Під час огляду автобусу "Варшава - Луцьк" правоохоронці знайшли сховані 368 упаковок медичних препаратів різних видів. Їхня вартість сягає 250 тисяч гривень.