Фари авто і зубна паста: що у них спільного

Фари – справжній головний біль багатьох власників вживаних авто: навіть на відносно молодих машинах оптика має звичку тьмянішати і погіршувати освітлення дороги. Замінювати світлотехніку дуже недешево, тож вправи з зубною пастою є однією з спроб власників подолати цю проблему по-бюджетному.

Одна з причин погіршення світловіддачі сучасних фар у тому, що їхнє скло давно вже не скло, а пластик – акрил чи полікарбонат. І на багатьох моделях (у тому числі і недешевих) ці ковпаки вже через 5 – 10 років починають втрачати прозорість. Пластик мутніє, тьмяніє, жовтіє, вкривається сіткою мікротріщин.

І в багатьох випадках цьому лихові може зарадити полірування. Взагалі для цього існують спеціальні поліролі, у тому числі і для любительського використання. Але одним з народних засобів для полірування пластику здавна вважаються зубний порошок і зубна паста.

Чи справді фарам допоможе полірування

Пластикове скло сучасних фар псується і від механічних пошкоджень (гравій, пісок, крига, щітки та мочалка на мийці), і від хімічних процесів: пластик втрачає прозорість від ультрафіолету, який присутній у сонячному світлі.

Зазвичай від часу і подряпин страждає тільки верхній шар скла, а саме – особливий лак на його поверхні. От з його полірування зазвичай і починається боротьба за поліпшення старого світла. Нанесене на заводі лакове покриття має достатню товщину, щоб провести і чотири-п’ять полірувань – проте у професійному виконанні. Але якщо у виконавця не буде потрібного досвіду, то – хоч би він працював поліроллю чи зубною пастою – треба бути обережним.

Чи справді можна полірувати фари зубною пастою?

То що, наскільки підходить зубна паста в якості поліролі для сучасних фар? В принципі, і професійні полірувальники, і деякі небайдужі аматори дають відповідь "так". Принаймні, коли є бажання зекономити на матеріалах або коли немає змоги їхати в магазин чи замовляти спеціальну поліроль в інтернеті. Але є декілька застережень

Перш за все, успіх залежить від обраної пасти, адже у її складі буває абразив різного ступеню "жорсткості". При тому, на жаль, на відміну від професійних полиролей клас жорсткості на тюбику зубної пасти не позначається. Між тим, більшість зубних паст у продажу надто ніжні (тонкі) для полірування пластику. Тому не дивно, що експериментатори часто подовгу не можуть отримати результат, аж поки не повторять процес від початку до кінця. Виходячи з логіки догляду за зубами, краще обирати пасту з маркуванням на кшталт "інтенсивне відбілювання", "знімає наліт" – такі продукти мають більше абразиву у складі.

Як полірувати фари зубною пастою

Нічого особливого для полірування потьмянілих фар не знадобиться. В принципі, можна обійтися зовсім без інструменту, хоча полірувальна машинка або електродриль з регулюванням обертів не буде зайвою. Полірувальний круг для них найчастіше годиться середньої м’якості. Якщо ви готові полірувати вручну, треба приготувати м’яку тканину (серветку) типу байки.

Всі кузовні деталі навколо фари треба захистити паперовим скотчем;

Нанесіть пасту на фару, потім її треба розтерти по поверхні і дати трохи підсохнути;

Починайте розтирати пасту по поверхні. Поліруючи вручну серветкою, не припиняйте розтирання пасти, аж доки вона стане непомітною на пластику;

Якщо використовується спеціальний круг з полірувальною машинкою або електродрилю, тримайте оберти не більше 1500 – 2000 об/хв;

Не перевертайте серветку на чистий бік, бо та поліроль, що перейшла на тканину, теж бере участь у процесі;

Остерігайтесь стерти весь шар захисного лаку на фарі, бо в такому випадку його доведеться відновлювати, щоби пластик знов не помутнів вже через місяць.

Майте на увазі, що на фарах, яким понад 10 – 15 років, пластик набуває сітку мікротріщин не тільки на поверхні, а й у своїй товщі, тобто на глибині. Прибрати цю мозаїку не можна, скло можна тільки замінити, і це не завжди доцільно з точки зору фінансів.

Коротко

Причин зниження ефективності фар може бути декілька: потьмяніле скло, старі галогенові лампи, що втратили яскравість, пошкоджене віком світловідбиваюче дзеркало на рефлекторі. Тому в ідеалі фару треба відновлювати комплексно, але якщо скло не в порядку, саме з нього і можна починати.