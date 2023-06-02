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Фарерські острови обмежать вхід російських суден у свої порти: названо причину

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П'ятниця 02 червня 2023 04:49
Фарерські острови обмежать вхід російських суден у свої порти: названо причину Фото: Фарерські острови обмежать вхід російських суден у свої порти (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Фарерські острови серйозно обмежуватимуть доступ до своїх портів російських рибальських траулерів після повідомлення норвезької поліції про те, що деякі з них перевозили військове радіообладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уряд Фарерських островів заявив, що тільки російські рибальські судна, які працюють відповідно до раніше підписаної двосторонньої угоди і вивантажують свій улов у фарерських територіальних водах, відтепер матимуть право заходити до портів островів. При цьому вони не мають доступу до ремонтних підприємств.

У той же час, всі російські судна, які ловлять рибу за межами фарерських вод і доставляли раніше її до портів островів, отримають заборону заходу до портів Фарерських островів. Аналогічні кроки зробила Норвегія у жовтні минулого року, посиливши заходи безпеки після саботажу на газопроводі "Північний потік" у Балтійському морі.

Фарерські острови, розташовані приблизно за 320 км на північ від Шотландії, є суверенною територією у складі Королівства Данія.

Російські траулери могли доставляти на Фарерські острови військове обладнання

Раніше стало відомо, що Фарерські острови могли пускати у свої порти російські рибальські судна, які мали на борту військове обладнання. Два російські рибальські судна "Ліра" та "Естер" у період з 2015 по 2022 рік швартувалися в портах Фарерських островів понад 200 разів, що набагато більше, ніж у будь-якій іншій країні.

Через санкції ЄС російські судна не можуть заходити до портів, але Фарерські острови не наважувалися розірвати багаторічні торговельні відносини з росіянами. Вони дозволили заходити до своїх портів найбільшим рибальським судам із РФ.

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