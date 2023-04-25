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Фарерські острови могли неодноразово приймати російські кораблі із військовим обладнанням

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Фарерські острови, Вівторок 25 квітня 2023 18:14
Фарерські острови могли неодноразово приймати російські кораблі із військовим обладнанням Фото: Прапор Фарерських островів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Фарерські острови могли пускати у свої порти російські рибальські судна, які мали на борту військове обладнання. Уряд Данії вимагає негайної реакції цю ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата парламенту Данії Мартіна Лідегора, яку приводить Wiadomości.

Два російські рибальські судна "Ліра" та "Естер", які прибули до Норвегії прямо з Фарерських островів, мали на борту військове радіообладнання. Норвезька розвідка зараз працює над розшуком авторів документального розслідування "Війна тіней", які розповіли про це.

Отримані дані показують, що в період з 2015 по 2022 рік "Ліра" та "Естер" швартувались у портах Фарерських островів понад 200 разів, що набагато більше, ніж у будь-якій іншій країні. Через санкції ЄС російські судна не можуть заходити до портів, але Фарерські острови не наважилися розірвати багаторічні торговельні відносини з росіянами. Вони дозволили заходити до своїх портів найбільшим рибальським судам із РФ.

"Росія намагається спровокувати конфлікт між Фарерськими островами та Данією, тому уряд Данії має реагувати негайно", - сказав Лідегор.

Лідер консерваторів Серен Папе Поульсен сказав, що це питання зовнішньої та безпекової політики. За його словами, Фарерські острови мають негайно закрити порти для російських кораблів.

"Угода про рибальство з Росією - це виключно питання Фарерських островів. У мене немає можливості втручатися, але якщо там ведеться шпигунство, Данія також зобов'язана запобігти її", - сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, що Болгарія у рамках директиви ЄС про виконання санкцій ухвалила рішення закрити для входу російських суден всі свої порти.

Данія наступного місяця сподівається поставити в Україну САУ Caesar. Вони мають прибути в Україну разом із військовими, які проходили навчання за кордоном.

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