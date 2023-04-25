Фарерські острови могли неодноразово приймати російські кораблі із військовим обладнанням

Два російські рибальські судна "Ліра" та "Естер", які прибули до Норвегії прямо з Фарерських островів, мали на борту військове радіообладнання. Норвезька розвідка зараз працює над розшуком авторів документального розслідування "Війна тіней", які розповіли про це.

Отримані дані показують, що в період з 2015 по 2022 рік "Ліра" та "Естер" швартувались у портах Фарерських островів понад 200 разів, що набагато більше, ніж у будь-якій іншій країні. Через санкції ЄС російські судна не можуть заходити до портів, але Фарерські острови не наважилися розірвати багаторічні торговельні відносини з росіянами. Вони дозволили заходити до своїх портів найбільшим рибальським судам із РФ.

"Росія намагається спровокувати конфлікт між Фарерськими островами та Данією, тому уряд Данії має реагувати негайно", - сказав Лідегор.

Лідер консерваторів Серен Папе Поульсен сказав, що це питання зовнішньої та безпекової політики. За його словами, Фарерські острови мають негайно закрити порти для російських кораблів.

"Угода про рибальство з Росією - це виключно питання Фарерських островів. У мене немає можливості втручатися, але якщо там ведеться шпигунство, Данія також зобов'язана запобігти її", - сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.