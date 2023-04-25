Фарерские острова могли неоднократно принимать российские корабли с военным оборудованием

Два российских рыболовных судна "Лира" и "Эстер", прибывших в Норвегию прямо с Фарерских островов, имели на борту военное радиооборудование. Норвежская разведка сейчас работает над розыском авторов документального расследования "Война теней", которые рассказали об этом.

Полученные данные показывают, что в период с 2015 по 2022 год "Лира" и "Эстер" швартовались в портах Фарерских островов более 200 раз, что гораздо больше, чем в любой другой стране. Из-за санкций ЕС российские суда не могут заходить в порты, но Фарерские острова не решились разорвать многолетние торговые отношения с россиянами. Они позволили заходить в свои порты крупнейшим рыболовным судам из РФ.

"Россия пытается спровоцировать конфликт между Фарерскими островами и Данией, поэтому правительство Дании должно немедленно реагировать", - сказал Лидегор.

Лидер консерваторов Серен Папе Поульсен сказал, что это вопрос внешней политики и политики безопасности. По его словам, Фарерские острова должны немедленно закрыть порты для российских кораблей.

"Соглашение о рыболовстве с Россией - это исключительно вопрос Фарерских островов. У меня нет возможности вмешиваться, но если там ведется шпионаж, Дания также обязана предотвратить ее", - сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.