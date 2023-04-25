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Фарерские острова могли неоднократно принимать российские корабли с военным оборудованием

Фото: Флаг Фарерских островов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Фарерские острова могли пускать в свои порты русские рыболовные суда, имевшие на борту военное оборудование. Правительство Дании требует немедленной реакции на эту ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата парламента Дании Мартина Лидегора, которое приводит Wiadomości.

Два российских рыболовных судна "Лира" и "Эстер", прибывших в Норвегию прямо с Фарерских островов, имели на борту военное радиооборудование. Норвежская разведка сейчас работает над розыском авторов документального расследования "Война теней", которые рассказали об этом.

Полученные данные показывают, что в период с 2015 по 2022 год "Лира" и "Эстер" швартовались в портах Фарерских островов более 200 раз, что гораздо больше, чем в любой другой стране. Из-за санкций ЕС российские суда не могут заходить в порты, но Фарерские острова не решились разорвать многолетние торговые отношения с россиянами. Они позволили заходить в свои порты крупнейшим рыболовным судам из РФ.

"Россия пытается спровоцировать конфликт между Фарерскими островами и Данией, поэтому правительство Дании должно немедленно реагировать", - сказал Лидегор.

Лидер консерваторов Серен Папе Поульсен сказал, что это вопрос внешней политики и политики безопасности. По его словам, Фарерские острова должны немедленно закрыть порты для российских кораблей.

"Соглашение о рыболовстве с Россией - это исключительно вопрос Фарерских островов. У меня нет возможности вмешиваться, но если там ведется шпионаж, Дания также обязана предотвратить ее", - сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним, что Болгария в рамках директивы ЕС об исполнении санкций приняла решение закрыть для входа российских судов все свои порты.

Дания на следующий месяц надеется поставить в Украину САУ Caesar. Они должны прибыть в Украину вместе с военными, которые проходили обучение за границей.

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