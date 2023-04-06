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У Болгарії повністю закрили порти для російських суден

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Четвер 06 квітня 2023 07:08
У Болгарії повністю закрили порти для російських суден Фото: У Болгарії повністю закрили порти для російських суден (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

Болгарія у рамках директиви ЄС про виконання санкцій ухвалила рішення закрити для входу російських суден всі свої порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PortSEurope.

Відповідна заборона почне діяти з 8 квітня та буде поширюватися на кораблі, що вказані у російському морському реєстрі судноплавства.

До слова, відпочатку Болгарія встановила заборону на вхід у свої порти для кораблів під прапором РФ з 17 квітня 2022 року. Ця міра була передбачена п'ятим пакетом санкцій Євросоюзу.

Проте, тепер дія заборони розширюється і на російські судна, що ходять морями під прапорами інших країн - такі теж є.

Нагадаємо, Болгарія визначила російську агресію як безпосередню загрозу глобальному миру.

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