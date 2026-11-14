"Фантоми" виїдуть на дороги ще двох областей України

За його словами, спецавтомобілі зовні не відрізняються від звичайних машин.

Вони оснащені системами автофіксації швидкості, які можуть вимірювати її як під час руху, так і в нерухомому положенні.

Перевищення швидкості фіксується автоматично в обох напрямках - попутному та зустрічному, без зупинки автомобіля порушника.

Окрім контролю швидкості, екіпажі реагують на інші небезпечні порушення правил дорожнього руху.

Йдеться про проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії та виїзд на зустрічну смугу.

"У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адмінвідповідальності", - зазначив Олексій Білошицький.