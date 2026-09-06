"Фантоми" у Києві зафіксували тисячі порушень ПДР: що показав перший тиждень роботи

"Фантоми" повернулися на дороги Києва та області й за перші шість днів роботи автоматично зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.

Наразі три спеціальні патрульні автомобілі працюють у Києві та Київській області.

За словами Вигівського, повернення спецавтомобілів було необхідне для посилення превентивного контролю на дорогах. Насамперед йдеться про боротьбу з перевищенням швидкості, яке залишається однією з основних причин ДТП із травмованими та загиблими.

Скільки порушень зафіксували "Фантоми"

За перші шість днів три "Фантоми" в автоматичному режимі зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму.

До цієї кількості увійшли, зокрема, випадки, коли водії перевищували встановлену швидкість на 50 і більше км/год.

Водночас за цей же період екіпажі патрульної поліції зупинили 55 водіїв, які допустили інші небезпечні порушення.

Серед них - проїзд на заборонений сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії, виїзд на зустрічну смугу та створення аварійної ситуації.

Кількість "Фантомів" хочуть побільшати

Вигівський зазначив, що запуск "Фантомів" є лише частиною комплексу заходів, які планують реалізувати для підвищення безпеки дорожнього руху.

У МВС уже опрацьовують питання збільшення кількості таких автомобілів. Крім того, спецавтомобілі планують запускати і в інших регіонах України.