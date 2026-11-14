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"Фантомы" выедут на дороги еще двух областей Украины

18:26 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: патрульные автомобили "Фантом" (facebook.com_patrolpolice.gov.ua)

С 16 ноября спецавтомобили "фантом" будут патрулировать самые аварийные участки дорог Львовской и Одесской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.

По его словам, спецавтомобили снаружи не отличаются от обычных машин.

Они оснащены системами автофиксации скорости, которые могут измерять ее как при движении, так и в неподвижном положении.

Превышение скорости фиксируется автоматически в обоих направлениях - попутном и встречном, без остановки автомобиля нарушителя.

Кроме контроля скорости экипажи реагируют на другие опасные нарушения правил дорожного движения.

Речь идет о проезде на красный сигнал светофора, пересечении двойной сплошной линии и выезде на встречную полосу.

"В таких случаях полицейские могут остановить водителя и привлечь его к админответственности", - отметил Алексей Белошицкий.

Напомним, что в сентябре 2026 года специальные патрульные автомобили вернулись на дороги Киева и области.

За первые шесть дней работы они автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.

Затем в патрульной полиции сообщили о намерениях расширить географию проекта и запустить "фантомы" еще в двух областях.

Тогда речь шла о выводе новых спецавтомобилей на дороги Львовской и Днепропетровской областей.

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