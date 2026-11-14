"Фантомы" выедут на дороги еще двух областей Украины

По его словам, спецавтомобили снаружи не отличаются от обычных машин.

Они оснащены системами автофиксации скорости, которые могут измерять ее как при движении, так и в неподвижном положении.

Превышение скорости фиксируется автоматически в обоих направлениях - попутном и встречном, без остановки автомобиля нарушителя.

Кроме контроля скорости экипажи реагируют на другие опасные нарушения правил дорожного движения.

Речь идет о проезде на красный сигнал светофора, пересечении двойной сплошной линии и выезде на встречную полосу.

"В таких случаях полицейские могут остановить водителя и привлечь его к админответственности", - отметил Алексей Белошицкий.