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"Фантоми" у Києві зафіксували тисячі порушень ПДР: що показав перший тиждень роботи

16:00 06.09.2026 Нд
2 хв
Частина водіїв перевищувала дозволену швидкість більш ніж на 50 км/год
aimg Марія Науменко
Фото: "Фантоми" патрульної поліції на дорогах Києва та області (t.me/OBiloshytskiy)

"Фантоми" повернулися на дороги Києва та області й за перші шість днів роботи автоматично зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.

Наразі три спеціальні патрульні автомобілі працюють у Києві та Київській області.

За словами Вигівського, повернення спецавтомобілів було необхідне для посилення превентивного контролю на дорогах. Насамперед йдеться про боротьбу з перевищенням швидкості, яке залишається однією з основних причин ДТП із травмованими та загиблими.

Скільки порушень зафіксували "Фантоми"

За перші шість днів три "Фантоми" в автоматичному режимі зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму.

До цієї кількості увійшли, зокрема, випадки, коли водії перевищували встановлену швидкість на 50 і більше км/год.

Водночас за цей же період екіпажі патрульної поліції зупинили 55 водіїв, які допустили інші небезпечні порушення.

Серед них - проїзд на заборонений сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії, виїзд на зустрічну смугу та створення аварійної ситуації.

Кількість "Фантомів" хочуть побільшати

Вигівський зазначив, що запуск "Фантомів" є лише частиною комплексу заходів, які планують реалізувати для підвищення безпеки дорожнього руху.

У МВС уже опрацьовують питання збільшення кількості таких автомобілів. Крім того, спецавтомобілі планують запускати і в інших регіонах України.

31 серпня у Києві та Київській області запрацювали три "Фантоми" - спеціальні патрульні автомобілі, які можуть непомітно для водіїв фіксувати порушення швидкісного режиму.

Крім того, з 20 серпня в Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації. Шість із них встановили на Київщині - на дорогах Н-01, Р-69, Н-07, М-01-01 та М-07.

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