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"Фантомы" в Киеве зафиксировали тысячи нарушений ПДД: что показала первая неделя работы

16:00 06.09.2026 Вс
2 мин
Часть водителей превышала разрешенную скорость более чем на 50 км/ч
aimg Мария Науменко
Фото: "Фантомы" патрульной полиции на дорогах Киева и области (t.me/OBiloshytskiy)

"Фантомы" вернулись на дороги Киева и области и за первые шесть дней работы автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram министра внутренних дел Украины Ивана Выговского.

В настоящее время три специальных патрульных автомобиля работают в Киеве и Киевской области.

По словам Выговского, возвращение спецавтомобилей было необходимо для усиления превентивного контроля на дорогах. В первую очередь, речь идет о борьбе с превышением скорости, которое остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

Сколько нарушений зафиксировали "Фантомы"

За первые шесть дней три "Фантома" в автоматическом режиме зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.

В это количество вошли, в частности, случаи, когда водители превышали установленную скорость на 50 и более км/ч.

В то же время за этот же период экипажи патрульной полиции остановили 55 водителей, допустивших другие опасные нарушения.

Среди них – проезд на запрещенный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной линии, выезд на встречную полосу и создание аварийной ситуации.

Количество "Фантомов" хотят увеличить

Выговский отметил, что запуск "Фантомов" является лишь частью комплекса мер, которые планируется реализовать для повышения безопасности дорожного движения.

В МВД уже прорабатывают вопрос увеличения количества таких автомобилей. Кроме того, спецавтомобили планируют запускать и в других регионах Украины.

31 августа в Киеве и Киевской области заработали три "Фантома" - специальные патрульные автомобили, которые могут незаметно для водителей фиксировать нарушение скоростного режима.

Кроме того, с 20 августа в Украине заработали 50 новых камер автофиксации. Шесть из них установили в Киевской области - на дорогах Н-01, Р-69, Н-07, М-01-01 и М-07.

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