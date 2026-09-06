"Фантомы" в Киеве зафиксировали тысячи нарушений ПДД: что показала первая неделя работы

"Фантомы" вернулись на дороги Киева и области и за первые шесть дней работы автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram министра внутренних дел Украины Ивана Выговского.

В настоящее время три специальных патрульных автомобиля работают в Киеве и Киевской области.

По словам Выговского, возвращение спецавтомобилей было необходимо для усиления превентивного контроля на дорогах. В первую очередь, речь идет о борьбе с превышением скорости, которое остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

Сколько нарушений зафиксировали "Фантомы"

За первые шесть дней три "Фантома" в автоматическом режиме зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.

В это количество вошли, в частности, случаи, когда водители превышали установленную скорость на 50 и более км/ч.

В то же время за этот же период экипажи патрульной полиции остановили 55 водителей, допустивших другие опасные нарушения.

Среди них – проезд на запрещенный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной линии, выезд на встречную полосу и создание аварийной ситуации.

Количество "Фантомов" хотят увеличить

Выговский отметил, что запуск "Фантомов" является лишь частью комплекса мер, которые планируется реализовать для повышения безопасности дорожного движения.

В МВД уже прорабатывают вопрос увеличения количества таких автомобилей. Кроме того, спецавтомобили планируют запускать и в других регионах Украины.