"Фантомы" в Киеве зафиксировали тысячи нарушений ПДД: что показала первая неделя работы
"Фантомы" вернулись на дороги Киева и области и за первые шесть дней работы автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram министра внутренних дел Украины Ивана Выговского.
В настоящее время три специальных патрульных автомобиля работают в Киеве и Киевской области.
По словам Выговского, возвращение спецавтомобилей было необходимо для усиления превентивного контроля на дорогах. В первую очередь, речь идет о борьбе с превышением скорости, которое остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.
Сколько нарушений зафиксировали "Фантомы"
За первые шесть дней три "Фантома" в автоматическом режиме зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.
В это количество вошли, в частности, случаи, когда водители превышали установленную скорость на 50 и более км/ч.
В то же время за этот же период экипажи патрульной полиции остановили 55 водителей, допустивших другие опасные нарушения.
Среди них – проезд на запрещенный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной линии, выезд на встречную полосу и создание аварийной ситуации.
Количество "Фантомов" хотят увеличить
Выговский отметил, что запуск "Фантомов" является лишь частью комплекса мер, которые планируется реализовать для повышения безопасности дорожного движения.
В МВД уже прорабатывают вопрос увеличения количества таких автомобилей. Кроме того, спецавтомобили планируют запускать и в других регионах Украины.
31 августа в Киеве и Киевской области заработали три "Фантома" - специальные патрульные автомобили, которые могут незаметно для водителей фиксировать нарушение скоростного режима.
Кроме того, с 20 августа в Украине заработали 50 новых камер автофиксации. Шесть из них установили в Киевской области - на дорогах Н-01, Р-69, Н-07, М-01-01 и М-07.