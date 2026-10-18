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"Фантазує Путіну": Зеленський висміяв брехню Герасимова про ситуацію на фронті

18:01 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Фантазує Путіну": Зеленський висміяв брехню Герасимова про ситуацію на фронті Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Сили оборони України повністю контролюють Добропілля, Костянтинівку, Олексієво-Дружківку, Оріхів, Новопавлівку, Новоандріївку та Великомихайлівку.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Глава держави фактично відповів на вигадки начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, які той озвучував під час доповіді російському диктатору Володимиру Путіну.

18 жовтня Зеленський заслухав нову доповідь головкома Збройних Сил України Михайла Драпатого та розкрив реальний стан справ на фронті.

"Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка – всі під контролем України. І захищаємо райони поблизу Краматорська. Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну. Фронт наш міцний", - наголосив президент України.

Що стосується безпосередньо ситуації у Добропіллі, то там Сили оборони не лише успішно відбивають штурми ворога, а й також перешкоджають російським інфільтраціям.

За словами глави держави, загалом ситуація непросто, однак захисники тримаються.

Зеленський також зауважив, що українські позиції міцно стоять і на інших напрямках на Донеччині і на Харківщині, в Запорізькій області.

"Ми фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу – нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 18 жовтня Генштаб ЗСУ спростував вигадки Герасимова про просування росіян на Донеччині та Запоріжжі.

Окрім того, російські блогери публічно розкритикувала главу Генштаба ЗС РФ після його брехні Путіну.

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Війна Росії проти України Володимир Зеленський Валерий Герасимов
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