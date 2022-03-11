Фантазии русских о биологическом оружии могут стать поводом для новой операции, - Кулеба

Дмитрий Кулеба считает, что фантазии о несуществующем оружии могут стать поводом для новой военной операции РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что поиски Россией несуществующего биологического и химического оружия в Украине могут стать поводом для новой информационной и военной операции.

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом, или химическом оружии в Украине, вызывает глубокую тревогу. Это может указывать и на то, что Россия готовит новую ужасную операцию", - отметил глава МИД.