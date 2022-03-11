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Фантазії росіян про біологічну зброю можуть стати приводом для нової операції, - Кулеба

Автор: Константин Широкун

Дмитро Кулеба вважає, що фантазії про неіснуючу зброю можуть стати приводом для нової військової операції РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що пошуки Росією неіснуючої біологічної та хімічної зброї в Україні можуть стати приводом для нової інформаційної та військової операції.

"Маніакальна одержимість, з якою російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну, або хімічну зброю в Україні, викликає глибоку тривогу. Це може вказувати і на те, що Росія готує нову жахливу операцію", - зазначив глава МЗС.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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