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Фантастический гол "юки" и сенсационный сэйв вратаря "Филадельфии" в slowmo: итоги января в НХЛ

Автор: Антон Федорцив

Национальная хоккейная лига собрала самые зрелищные моменты предыдущего месяца в подборку с эффектом замедленного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал YouTube NHL.

В видеонарезку попали потрясающие голы защитника "Колорадо" Кейла Макара (украинца по происхождению), центрфорварда "Эдмонтона" Леона Драйзайтля и нападающего "Флориды" Саши Баркова.

Кроме того, отметили и вратарское мастерство. В ролик попали сэйвы вратаря "Филадельфии" Картера Харта и голкипера "Нью-Йорк Айлендерс" Ильи Сорокина.

Кто такие"Юки"

Термином "юки" (на английском – uke) называют американцев и канадцев украинского происхождения. Многие из них завоевывали Кубок Стэнли за более чем столетнюю историю НХЛ.

Самые известные "юки" заокеанского хоккея, в частности, Джонни Буцык, Кен Данейко, Эдди Шек и многие другие. Лучший хоккеист всех времен – Уэйн Гретцки – тоже имеет украинские корни.

В декабре 2020-го в широкий прокат вышел украинский документальный фильм "ЮКИ" режиссера Владимира Мулы.

К слову, на зимней Олимпиаде в Пекине нидерландский конькобежец установил рекорд и завоевал "золото" на дистанции 1500 м.

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НХЛ