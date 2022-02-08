Фантастичний гол "юкі" та сенсаційний сейв воротаря "Філадельфії" в slowmo: підсумки січня в НХЛ

Національна хокейна ліга зібрала найвидовищніші моменти попереднього місяця у підбірку з ефектом уповільненого часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NHL.
До відеонарізки потрапили приголомшливі голи оборонця "Колорадо" Кейла Макара (українця за походженням), центрфорварда "Едмонтона" Леона Драйзайтля і нападника "Флориди" Саші Баркова.
Окрім того, відзначили й воротарську майстерність. До ролика потрапили сейви воротаря "Філадельфії" Картера Харта та голкіпера "Нью-Йорк Айлендерс" Іллі Сорокіна.
Терміном "юкі" (англійською – uke) називають американців і канадців українського походження. Чимало з них здобували Кубок Стенлі за понад столітню історію НХЛ.
Найвідоміші "юкі" заокеанського хокею, зокрема, Джонні Буцик, Кен Данейко, Едді Шек та багато інших. Найкращий хокеїст усіх часів – Вейн Гретцкі – теж має українське коріння.
У грудні 2020-го в широкий прокат вийшов український документальний фільм "ЮКІ" режисера Володимира Мули.
До слова, на зимовій Олімпіаді в Пекіні нідерландський ковзаняр встановив рекорд і здобув "золото" на дистанції 1500 м.