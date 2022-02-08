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Фантастичний гол "юкі" та сенсаційний сейв воротаря "Філадельфії" в slowmo: підсумки січня в НХЛ

Автор: Антон Федорців

Національна хокейна ліга зібрала найвидовищніші моменти попереднього місяця у підбірку з ефектом уповільненого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NHL.

До відеонарізки потрапили приголомшливі голи оборонця "Колорадо" Кейла Макара (українця за походженням), центрфорварда "Едмонтона" Леона Драйзайтля і нападника "Флориди" Саші Баркова.

Окрім того, відзначили й воротарську майстерність. До ролика потрапили сейви воротаря "Філадельфії" Картера Харта та голкіпера "Нью-Йорк Айлендерс" Іллі Сорокіна.

Хто такі "юкі"

Терміном "юкі" (англійською – uke) називають американців і канадців українського походження. Чимало з них здобували Кубок Стенлі за понад столітню історію НХЛ.

Найвідоміші "юкі" заокеанського хокею, зокрема, Джонні Буцик, Кен Данейко, Едді Шек та багато інших. Найкращий хокеїст усіх часів – Вейн Гретцкі – теж має українське коріння.

У грудні 2020-го в широкий прокат вийшов український документальний фільм "ЮКІ" режисера Володимира Мули.

До слова, на зимовій Олімпіаді в Пекіні нідерландський ковзаняр встановив рекорд і здобув "золото" на дистанції 1500 м.

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НХЛ