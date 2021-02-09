UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Фантастическая реакция. Вратарь "Ренна" отбил серию ударов в упор

Автор: Вера Олейник

Голкипер "Ренна" Альфред Гомис стал героем в выездном матче 24 тура чемпионата Франции против "Ланса". Он показал фантастическую реакцию и спас свою команду от пропущенного гола.

Об этом сообщается на сайте "красно-черных".

Популярные новости
Украинский олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований 05 января 2021
"ПСЖ" объявил о назначении Почеттино главным тренером 02 января 2021
"Динамо" создаст программу лояльности для болельщиков на блокчейн-платформе 28 января 2021
"Аякс" по ошибке не внес своего самого дорогого новичка в заявку на Лигу Европы 04 февраля 2021
МОК не планирует отменять летнюю Олимпиаду в Токио 21 января 2021
Календарь болельщика: главные спортивные события в 2021 году 06 января 2021
Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону 30 января 2021
Клубный канал "Динамо" побил в YouTube очередной рекорд 19 января 2021
Беленюк вернулся на ковер и победил на турнире в Хорватии 18 января 2021
Украинские теннисисты узнали имена первых соперников на Australian Open 05 февраля 2021

В дебюте встречи хозяева поля заработали штрафной, после розыгрыша которого игрок "Ланса" пробил с близкого расстояния. Гомис парировал удар перед собой, и отбил еще несколько добиваний фактически в упор.

Сенегалец сохранил ворота своей команды "сухими". В итоге поединок завершился нулевой ничьей.

Благодаря этому результату "Ренн" смог сохранить за собой пятую строчку в турнирной таблице с 38 очками после 23 матчей, а "Ланс" занимает шестую позицию с 36 пунктами после 24 поединков.

Напомним, ранее вратарь футбольного клуба "Ньюпорт Каунти" Том Кинг, выступающего в четвертой по уровню английской лиге, забил гол ударом через все поле. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФранциявидеоФутбол
Читайте также
У "Аякса" проблемы: УЕФА отстранил вратаря и не разрешил дозаявить форварда
"Динамо" и "Шахтер" обновили заявки на плей-офф Лиги Европы
Прогноз погоды