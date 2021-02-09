Фантастическая реакция. Вратарь "Ренна" отбил серию ударов в упор

Голкипер "Ренна" Альфред Гомис стал героем в выездном матче 24 тура чемпионата Франции против "Ланса". Он показал фантастическую реакцию и спас свою команду от пропущенного гола.

Об этом сообщается на сайте "красно-черных" .

В дебюте встречи хозяева поля заработали штрафной, после розыгрыша которого игрок "Ланса" пробил с близкого расстояния. Гомис парировал удар перед собой, и отбил еще несколько добиваний фактически в упор.

Сенегалец сохранил ворота своей команды "сухими". В итоге поединок завершился нулевой ничьей.

Благодаря этому результату "Ренн" смог сохранить за собой пятую строчку в турнирной таблице с 38 очками после 23 матчей, а "Ланс" занимает шестую позицию с 36 пунктами после 24 поединков.