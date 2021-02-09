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Фантастична реакція. Воротар "Ренна" відбив серію ударів в упор

Автор: Вера Олейник

Голкіпер "Ренна" Альфред Гоміс став героєм матчу 24 туру чемпіонату Франції проти "Ланса". Він показав фантастичну реакцію і врятував свою команду від пропущеного гола.

Про це повідомляється на сайті "червоно-чорних".

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У дебюті зустрічі господарі поля заробили штрафний, після розіграшу якого гравець "Ланса" пробив з близької відстані. Гоміс парирував удар перед собою, і відразив ще кілька добивань фактично в упор.

Сенегалець зберіг ворота своєї команди "сухими". У підсумку поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Завдяки цьому результату "Ренн" зміг зберегти за собою п'яту сходинку в турнірній таблиці з 38 очками після 23 матчів, а "Ланс" займає шосту позицію з 36 пунктами після 24 поєдинків.

Нагадаємо, раніше воротар футбольного клубу "Ньюпорт Каунті" Том Кінг, який виступає в четвертій за рівнем англійській лізі, забив гол ударом через все поле. Він навіть увійшов до Книги рекордів Гіннесса.

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